Análise técnica de SUPERFORTUNE (GUA) hoje A página de Análise de SUPERFORTUNE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GUA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SUPERFORTUNE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de SUPERFORTUNE (GUA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.05051 -- +0.89% +6.26% -95.65%

Indicadores técnicos de SUPERFORTUNE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SUPERFORTUNE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 15 Neutro 1 Compra 10 Médias móveis : Neutro Venda 7 Neutro 0 Compra 7 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.05083 0.05082 R2 0.05082 0.05082 R1 0.05082 0.05082 PP 0.05081 0.05081 S1 0.05081 0.05081 S2 0.0508 0.05081 S3 0.0508 0.0508

Sinais de mercado SUPERFORTUNE Volume líquido atual de ordens em aberto -0.52M $1.47 M $1.99 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.21M Compras ativas de 3 dias $6.49 M Vendas ativas de 3 dias $6.28 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.06M Compras ativas de 7 dias $13.34 M Vendas ativas de 7 dias $13.28 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de SUPERFORTUNE Entrada líquida Preço de GUAUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie SUPERFORTUNE (GUA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o SUPERFORTUNE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GUA / USDT $0.05051 $0.05051 $0.05051 -2.41% 8.17M (USDT) Negociar