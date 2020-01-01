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Análise técnica de SUPERFORTUNE (GUA) hoje

Análise técnica de SUPERFORTUNE (GUA) hoje

A página de Análise de SUPERFORTUNE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GUA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de SUPERFORTUNE abaixo.

Variação de preço de SUPERFORTUNE (GUA)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.05051--+0.89%+6.26%-95.65%
Saiba mais sobre o preço de SUPERFORTUNE

Indicadores técnicos de SUPERFORTUNE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do SUPERFORTUNE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 15
Neutro 1
Compra 10
Médias móveis:NeutroVenda 7Neutro 0Compra 7
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.05083
0.05082
R2
0.05082
0.05082
R1
0.05082
0.05082
PP
0.05081
0.05081
S1
0.05081
0.05081
S2
0.0508
0.05081
S3
0.0508
0.0508

Sinais de mercado SUPERFORTUNE

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.52M
$1.47 M
$1.99 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.21M
Compras ativas de 3 dias
$6.49 M
Vendas ativas de 3 dias
$6.28 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.06M
Compras ativas de 7 dias
$13.34 M
Vendas ativas de 7 dias
$13.28 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de SUPERFORTUNE

Entrada líquidaPreço de GUAUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GUA/USDT
$0.05051
$0.05051$0.05051
-2.41%
8.17M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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