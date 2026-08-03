Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Grvt, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Grvt, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre GRVT

Informações sobre preços de GRVT

O que é GRVT

Site oficial do GRVT

Tokenomics de GRVT

Previsão de preço de GRVT

Histórico de preço de GRVT

Guia de compra de GRVT

Conversor de GRVT para moeda Fiat

Spot GRVT

Futuros USDT-M de GRVT

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Grvt (GRVT) hoje

Análise técnica de Grvt (GRVT) hoje

A página de Análise de Grvt fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GRVT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Grvt abaixo.

Variação de preço de Grvt (GRVT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3216--+1.06%+221.60%+221.60%
Saiba mais sobre o preço de Grvt

Indicadores técnicos de Grvt

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Grvt em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 16
Neutro 4
Compra 6
Médias móveis:VendaVenda 10Neutro 0Compra 4
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.32318
0.32287
R2
0.32287
0.3227
R1
0.32272
0.32259
PP
0.32241
0.32241
S1
0.32226
0.32224
S2
0.32195
0.32213
S3
0.3218
0.32195

Sinais de mercado Grvt

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.90M
$6.17 M
$7.06 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.01M
Compras ativas de 3 dias
$1.55 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.54 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.97M
Compras ativas de 7 dias
$5.15 M
Vendas ativas de 7 dias
$6.12 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Grvt

Entrada líquidaPreço de GRVTUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.15 M0.33
2026-08-12-$0.70 M0.32
2026-08-11-$23.12 M0.31
2026-08-10$1.05 M0.35
2026-08-09$2.93 M0.29

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Grvt

Negocie Grvt (GRVT) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Grvt.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GRVT/USDC
$0.3213
$0.3213$0.3213
+0.09%
180.05K (USDT)
GRVT/USDT
$0.322
$0.322$0.322
+0.18%
1.38M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de GRVT para USD

Montante

GRVT
GRVT
USD
USD

1 GRVT = 0.3216 USD