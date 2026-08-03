Análise técnica de Grvt (GRVT) hoje A página de Análise de Grvt fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GRVT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Grvt abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Grvt (GRVT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.3216 -- +1.06% +221.60% +221.60%

Indicadores técnicos de Grvt

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Grvt em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 16 Neutro 4 Compra 6 Médias móveis : Venda Venda 10 Neutro 0 Compra 4 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.32318 0.32287 R2 0.32287 0.3227 R1 0.32272 0.32259 PP 0.32241 0.32241 S1 0.32226 0.32224 S2 0.32195 0.32213 S3 0.3218 0.32195

Sinais de mercado Grvt Volume líquido atual de ordens em aberto -0.90M $6.17 M $7.06 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.01M Compras ativas de 3 dias $1.55 M Vendas ativas de 3 dias $1.54 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.97M Compras ativas de 7 dias $5.15 M Vendas ativas de 7 dias $6.12 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Grvt Entrada líquida Preço de GRVTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.15 M 0.33 2026-08-12 -$0.70 M 0.32 2026-08-11 -$23.12 M 0.31 2026-08-10 $1.05 M 0.35 2026-08-09 $2.93 M 0.29 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Grvt (GRVT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Grvt. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GRVT / USDC $0.3213 $0.3213 $0.3213 +0.09% 180.05K (USDT) Negociar GRVT / USDT $0.322 $0.322 $0.322 +0.18% 1.38M (USDT) Negociar