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Análise técnica de Griffain.com (GRIFFAIN) hoje

Análise técnica de Griffain.com (GRIFFAIN) hoje

A página de Análise de Griffain.com fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GRIFFAIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Griffain.com abaixo.

Variação de preço de Griffain.com (GRIFFAIN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.011687--+32.91%+44.24%-3.45%
Saiba mais sobre o preço de Griffain.com

Indicadores técnicos de Griffain.com

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Griffain.com em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 9
Neutro 6
Compra 11
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 2Compra 10
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 7Neutro 4Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01173
0.01172
R2
0.01172
0.01172
R1
0.01172
0.01172
PP
0.01171
0.01171
S1
0.01171
0.01171
S2
0.0117
0.01171
S3
0.0117
0.0117

Sinais de mercado Griffain.com

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.06M
$1.07 M
$1.13 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.16 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.16 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Griffain.com

Entrada líquidaPreço de GRIFFAINUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Griffain.com.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GRIFFAIN/USDT
$0.011687
$0.011687$0.011687
-0.33%
5.24M (USDT)
GRIFFAIN/USDC
$0.011645
$0.011645$0.011645
+0.25%
4.73M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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