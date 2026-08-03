Análise técnica de Griffain.com (GRIFFAIN) hoje A página de Análise de Griffain.com fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GRIFFAIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Griffain.com abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Griffain.com (GRIFFAIN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.011687 -- +32.91% +44.24% -3.45%

Indicadores técnicos de Griffain.com

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Griffain.com em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 6 Compra 11 Médias móveis : Compra forte Venda 2 Neutro 2 Compra 10 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 7 Neutro 4 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01173 0.01172 R2 0.01172 0.01172 R1 0.01172 0.01172 PP 0.01171 0.01171 S1 0.01171 0.01171 S2 0.0117 0.01171 S3 0.0117 0.0117

Sinais de mercado Griffain.com Volume líquido atual de ordens em aberto -0.06M $1.07 M $1.13 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.04 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.16 M Vendas ativas de 7 dias $0.16 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Griffain.com Entrada líquida Preço de GRIFFAINUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 -$0.01 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Griffain.com (GRIFFAIN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Griffain.com. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GRIFFAIN / USDT $0.011687 $0.011687 $0.011687 -0.33% 5.24M (USDT) Negociar GRIFFAIN / USDC $0.011645 $0.011645 $0.011645 +0.25% 4.73M (USDT) Negociar