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Análise técnica de GRASS (GRASS) hoje

Análise técnica de GRASS (GRASS) hoje

A página de Análise de GRASS fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GRASS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GRASS abaixo.

Variação de preço de GRASS (GRASS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.3109---2.36%-13.55%-6.73%
Saiba mais sobre o preço de GRASS

Indicadores técnicos de GRASS

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do GRASS em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 2
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 2Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3113
0.3112
R2
0.3112
0.3111
R1
0.3111
0.3111
PP
0.311
0.311
S1
0.3109
0.3109
S2
0.3108
0.3109
S3
0.3107
0.3108

Sinais de mercado GRASS

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.05M
$4.04 M
$4.09 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.84 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.82 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.09M
Compras ativas de 7 dias
$1.68 M
Vendas ativas de 7 dias
$1.59 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de GRASS

Entrada líquidaPreço de GRASSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.11 M0.31
2026-08-12$0.45 M0.32
2026-08-11$0.04 M0.29
2026-08-10-$0.26 M0.30
2026-08-09-$0.01 M0.30

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GRASS/USDT
$0.3111
$0.3111$0.3111
-2.56%
366.47K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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GRASS
GRASS
USD
USD

1 GRASS = 0.3109 USD