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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre GPU, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre GPU, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de GPU (GPUBSC) hoje

Análise técnica de GPU (GPUBSC) hoje

A página de Análise de GPU fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GPUBSC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GPU abaixo.

Variação de preço de GPU (GPUBSC)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.001186---71.83%-76.28%-76.28%
Saiba mais sobre o preço de GPU

Indicadores técnicos de GPU

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do GPU em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 18
Neutro 4
Compra 4
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 4Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.001189
0.001187
R2
0.001187
0.001184
R1
0.001182
0.001183
PP
0.00118
0.00118
S1
0.001175
0.001177
S2
0.001173
0.001176
S3
0.001168
0.001173

Sinais de mercado GPU

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.03 M
$0.03 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.15 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.15 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de GPU

Entrada líquidaPreço de GPUBSCUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GPUBSC/USD1
$0.001182
$0.001182$0.001182
-7.80%
41.36M (USDT)
GPUBSC/USDT
$0.001177
$0.001177$0.001177
-7.82%
45.89M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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GPUBSC
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