Análise técnica de GPU (GPUBSC) hoje A página de Análise de GPU fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GPUBSC, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GPU abaixo. Cadastrar

Variação de preço de GPU (GPUBSC) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001186 -- -71.83% -76.28% -76.28%

Indicadores técnicos de GPU

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do GPU em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 18 Neutro 4 Compra 4 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 4 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.001189 0.001187 R2 0.001187 0.001184 R1 0.001182 0.001183 PP 0.00118 0.00118 S1 0.001175 0.001177 S2 0.001173 0.001176 S3 0.001168 0.001173

Sinais de mercado GPU Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.03 M $0.03 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.15 M Vendas ativas de 7 dias $0.15 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de GPU Entrada líquida Preço de GPUBSCUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie GPU (GPUBSC) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o GPU. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GPUBSC / USD1 $0.001182 $0.001182 $0.001182 -7.80% 41.36M (USDT) Negociar GPUBSC / USDT $0.001177 $0.001177 $0.001177 -7.82% 45.89M (USDT) Negociar