Preço de GPTON hoje

O preço ao vivo de GPTON (GPTON) hoje é $ 0.00145, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GPTON para USD é de $ 0.00145 por GPTON.

GPTON ocupa atualmente a posição #4053 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.45M, com um fornecimento em circulação de 1000.00M GPTON. Nas últimas 24 horas, GPTON foi negociado entre $ 0.00145 (mínimo) e $ 0.00145 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04540726520022076, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.024354338596202823.

No desempenho de curto prazo, GPTON movimentou-se 0.00% na última hora e -18.54% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de GPTON (GPTON)

Classificação No.4053 Capitalização de mercado $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento máximo 999,999,933 999,999,933 999,999,933 Fornecimento total 999,999,933 999,999,933 999,999,933 Taxa circulante 100.00% Data de emissão 2025-07-19 00:00:00 Preço de emissão $ 0.00099$ 0.00099 $ 0.00099 Blockchain pública TONCOIN

A capitalização de mercado atual de GPTON é $ 1.45M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de GPTON é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999933. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.45M.