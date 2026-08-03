Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre GoPlus Security, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre GoPlus Security, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre GPS

Informações sobre preços de GPS

O que é GPS

Whitepaper de GPS

Site oficial do GPS

Tokenomics de GPS

Previsão de preço de GPS

Histórico de preço de GPS

Guia de compra de GPS

Conversor de GPS para moeda Fiat

Spot GPS

Futuros USDT-M de GPS

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de GoPlus Security (GPS) hoje

Análise técnica de GoPlus Security (GPS) hoje

A página de Análise de GoPlus Security fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GPS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GoPlus Security abaixo.

Variação de preço de GoPlus Security (GPS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.009498--+2.32%-4.33%+21.87%
Saiba mais sobre o preço de GoPlus Security

Indicadores técnicos de GoPlus Security

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do GoPlus Security em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 17
Neutro 1
Compra 8
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 0Compra 1
Indicadores técnicos:CompraVenda 4Neutro 1Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.009473
0.009472
R2
0.009472
0.009471
R1
0.009471
0.009471
PP
0.00947
0.00947
S1
0.009469
0.009469
S2
0.009468
0.009469
S3
0.009467
0.009468

Sinais de mercado GoPlus Security

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.27M
$4.00 M
$4.27 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.07 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de GoPlus Security

Entrada líquidaPreço de GPSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.02 M0.01
2026-08-12-$0.16 M0.01
2026-08-11-$0.04 M0.01
2026-08-10-$0.06 M0.01
2026-08-09-$0.01 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre GoPlus Security

Negocie GoPlus Security (GPS) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o GoPlus Security.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GPS/USDT
$0.009498
$0.009498$0.009498
-0.85%
5.90M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de GPS para USD

Montante

GPS
GPS
USD
USD

1 GPS = 0.009498 USD