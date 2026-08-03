Análise técnica de GoPlus Security (GPS) hoje A página de Análise de GoPlus Security fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GPS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GoPlus Security abaixo. Cadastrar

Variação de preço de GoPlus Security (GPS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.009498 -- +2.32% -4.33% +21.87%

Indicadores técnicos de GoPlus Security

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do GoPlus Security em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 17 Neutro 1 Compra 8 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 0 Compra 1 Indicadores técnicos : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.009473 0.009472 R2 0.009472 0.009471 R1 0.009471 0.009471 PP 0.00947 0.00947 S1 0.009469 0.009469 S2 0.009468 0.009469 S3 0.009467 0.009468

Sinais de mercado GoPlus Security Volume líquido atual de ordens em aberto -0.27M $4.00 M $4.27 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.07 M Vendas ativas de 3 dias $0.07 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.01M Compras ativas de 7 dias $0.13 M Vendas ativas de 7 dias $0.13 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de GoPlus Security Entrada líquida Preço de GPSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.02 M 0.01 2026-08-12 -$0.16 M 0.01 2026-08-11 -$0.04 M 0.01 2026-08-10 -$0.06 M 0.01 2026-08-09 -$0.01 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie GoPlus Security (GPS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o GoPlus Security. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GPS / USDT $0.009498 $0.009498 $0.009498 -0.85% 5.90M (USDT) Negociar