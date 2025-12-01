Preço de Alphabet Class A hoje

O preço ao vivo de Alphabet Class A (GOOGLON) hoje é $ 321.35, com uma variação de 0.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOOGLON para USD é de $ 321.35 por GOOGLON.

Alphabet Class A ocupa atualmente a posição #1166 em capitalização de mercado, totalizando $ 7.54M, com um fornecimento em circulação de 23.47K GOOGLON. Nas últimas 24 horas, GOOGLON foi negociado entre $ 318.12 (mínimo) e $ 321.43 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 332.7431653780262, enquanto a mínima histórica foi de $ 225.81003632470686.

No desempenho de curto prazo, GOOGLON movimentou-se +0.70% na última hora e +5.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.86K.

Informações de mercado de Alphabet Class A (GOOGLON)

Classificação No.1166 Capitalização de mercado $ 7.54M$ 7.54M $ 7.54M Volume (24h) $ 56.86K$ 56.86K $ 56.86K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.54M$ 7.54M $ 7.54M Fornecimento Circulante 23.47K 23.47K 23.47K Fornecimento total 23,474.14016911 23,474.14016911 23,474.14016911 Blockchain pública ETH

