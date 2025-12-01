Preço de Goatcoin hoje

O preço ao vivo de Goatcoin (GOATCOIN) hoje é $ 0.0001514, com uma variação de 0.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOATCOIN para USD é de $ 0.0001514 por GOATCOIN.

Goatcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GOATCOIN. Nas últimas 24 horas, GOATCOIN foi negociado entre $ 0.0001457 (mínimo) e $ 0.0001583 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GOATCOIN movimentou-se -0.73% na última hora e -16.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.19K.

Informações de mercado de Goatcoin (GOATCOIN)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 56.19K$ 56.19K $ 56.19K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Goatcoin é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.19K. A oferta em circulação de GOATCOIN é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.