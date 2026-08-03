Análise técnica de Goatseus Maximus (GOAT) hoje A página de Análise de Goatseus Maximus fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GOAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Goatseus Maximus abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Goatseus Maximus (GOAT) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01376 -- +4.32% +2.22% -39.09%

Indicadores técnicos de Goatseus Maximus

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Goatseus Maximus em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 15 Neutro 4 Compra 7 Médias móveis : Venda forte Venda 13 Neutro 1 Compra 0 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 3 Compra 7 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.01377 0.01376 R2 0.01376 0.01375 R1 0.01375 0.01375 PP 0.01374 0.01374 S1 0.01373 0.01373 S2 0.01372 0.01373 S3 0.01371 0.01372

Sinais de mercado Goatseus Maximus Volume líquido atual de ordens em aberto -0.64M $15.56 M $16.20 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.07 M Vendas ativas de 3 dias $0.09 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.28 M Vendas ativas de 7 dias $0.28 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Goatseus Maximus Entrada líquida Preço de GOATUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 $0.03 M 0.01 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Goatseus Maximus (GOAT) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Goatseus Maximus. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GOAT / USDT $0.01373 $0.01373 $0.01373 -0.43% 4.11M (USDT) Negociar