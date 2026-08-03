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Análise técnica de Goatseus Maximus (GOAT) hoje

Análise técnica de Goatseus Maximus (GOAT) hoje

A página de Análise de Goatseus Maximus fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GOAT, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Goatseus Maximus abaixo.

Variação de preço de Goatseus Maximus (GOAT)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01376--+4.32%+2.22%-39.09%
Saiba mais sobre o preço de Goatseus Maximus

Indicadores técnicos de Goatseus Maximus

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Goatseus Maximus em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 15
Neutro 4
Compra 7
Médias móveis:Venda forteVenda 13Neutro 1Compra 0
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 3Compra 7
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01377
0.01376
R2
0.01376
0.01375
R1
0.01375
0.01375
PP
0.01374
0.01374
S1
0.01373
0.01373
S2
0.01372
0.01373
S3
0.01371
0.01372

Sinais de mercado Goatseus Maximus

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.64M
$15.56 M
$16.20 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.07 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.09 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.28 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.28 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Goatseus Maximus

Entrada líquidaPreço de GOATUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10-$0.03 M0.01
2026-08-09$0.03 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GOAT/USDT
$0.01373
$0.01373$0.01373
-0.43%
4.11M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

GOAT
GOAT
USD
USD

1 GOAT = 0.01376 USD