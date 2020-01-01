Análise técnica de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) hoje A página de Análise de GameStop (GME) fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GMEROBINHOOD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GameStop (GME) abaixo. Cadastrar

Variação de preço de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00001953 -- -28.04% -51.18% -51.18%

Indicadores técnicos de GameStop (GME)

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do GameStop (GME) em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda forte Venda 18 Neutro 5 Compra 3 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 5 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00001991 0.00001988 R2 0.00001988 0.00001985 R1 0.00001985 0.00001984 PP 0.00001982 0.00001982 S1 0.00001979 0.00001979 S2 0.00001975 0.00001978 S3 0.00001972 0.00001975

Sinais de mercado GameStop (GME) Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.03 M $0.04 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.02 M Vendas ativas de 3 dias $0.02 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.04 M Vendas ativas de 7 dias $0.04 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de GameStop (GME) Entrada líquida Preço de GMEROBINHOODUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o GameStop (GME). Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GMEROBINHOOD / USDT $0.00001967 $0.00001967 $0.00001967 -2.86% 5.41B (USDT) Negociar GMEROBINHOOD / USD1 $0.00001975 $0.00001975 $0.00001975 -2.17% 2.85B (USDT) Negociar