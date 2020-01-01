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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre GameStop (GME), incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre GameStop (GME), incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) hoje

Análise técnica de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) hoje

A página de Análise de GameStop (GME) fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GMEROBINHOOD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GameStop (GME) abaixo.

Variação de preço de GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00001953---28.04%-51.18%-51.18%
Saiba mais sobre o preço de GameStop (GME)

Indicadores técnicos de GameStop (GME)

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do GameStop (GME) em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda forte
Venda 18
Neutro 5
Compra 3
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 5Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00001991
0.00001988
R2
0.00001988
0.00001985
R1
0.00001985
0.00001984
PP
0.00001982
0.00001982
S1
0.00001979
0.00001979
S2
0.00001975
0.00001978
S3
0.00001972
0.00001975

Sinais de mercado GameStop (GME)

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.02 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.02 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.04 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.04 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de GameStop (GME)

Entrada líquidaPreço de GMEROBINHOODUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre GameStop (GME)

Negocie GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GMEROBINHOOD/USDT
$0.00001967
$0.00001967$0.00001967
-2.86%
5.41B (USDT)
GMEROBINHOOD/USD1
$0.00001975
$0.00001975$0.00001975
-2.17%
2.85B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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GMEROBINHOOD
USD
USD

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