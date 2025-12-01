Preço de GameStop hoje

O preço ao vivo de GameStop (GMEON) hoje é $ 22.44, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GMEON para USD é de $ 22.44 por GMEON.

GameStop ocupa atualmente a posição #2742 em capitalização de mercado, totalizando $ 238.64K, com um fornecimento em circulação de 10.63K GMEON. Nas últimas 24 horas, GMEON foi negociado entre $ 22.31 (mínimo) e $ 22.48 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 28.314705255572687, enquanto a mínima histórica foi de $ 19.96613014120138.

No desempenho de curto prazo, GMEON movimentou-se +0.04% na última hora e +9.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.36K.

Informações de mercado de GameStop (GMEON)

Classificação No.2742 Capitalização de mercado $ 238.64K$ 238.64K $ 238.64K Volume (24h) $ 54.36K$ 54.36K $ 54.36K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 238.64K$ 238.64K $ 238.64K Fornecimento Circulante 10.63K 10.63K 10.63K Fornecimento total 10,634.45868289 10,634.45868289 10,634.45868289 Blockchain pública ETH

