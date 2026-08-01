Preço de The Gamestop Bull hoje

O preço ao vivo de The Gamestop Bull (GMEBULL) hoje é R$ 0.00001859, com uma variação de 9.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GMEBULL para BRL é de R$ 0.00001859 por GMEBULL.

The Gamestop Bull ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GMEBULL. Nas últimas 24 horas, GMEBULL foi negociado entre R$ 0.00001633 (mínimo) e R$ 0.0000228 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GMEBULL movimentou-se +3.50% na última hora e -7.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 55.09K.

Informações de mercado de The Gamestop Bull (GMEBULL)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) R$ 55.09KR$ 55.09K R$ 55.09K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 18.59KR$ 18.59K R$ 18.59K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de The Gamestop Bull é --, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 55.09K. A oferta em circulação de GMEBULL é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 18.59K.