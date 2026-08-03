Análise técnica de Giggle Fund (GIGGLE) hoje A página de Análise de Giggle Fund fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GIGGLE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Giggle Fund abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Giggle Fund (GIGGLE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $35.44 -- +0.85% +36.78% +2.10%

Indicadores técnicos de Giggle Fund

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Giggle Fund em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 14 Neutro 1 Compra 11 Médias móveis : Neutro Venda 6 Neutro 0 Compra 8 Indicadores técnicos : Venda Venda 8 Neutro 1 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 35.3833 35.3766 R2 35.3766 35.3728 R1 35.3733 35.3704 PP 35.3666 35.3666 S1 35.3633 35.3628 S2 35.3566 35.3604 S3 35.3533 35.3566

Sinais de mercado Giggle Fund Volume líquido atual de ordens em aberto -0.16M $4.26 M $4.42 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.05M Compras ativas de 3 dias $1.15 M Vendas ativas de 3 dias $1.20 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.08M Compras ativas de 7 dias $3.06 M Vendas ativas de 7 dias $3.13 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Giggle Fund Entrada líquida Preço de GIGGLEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 35.75 2026-08-12 -$0.18 M 34.71 2026-08-11 $0.10 M 37.45 2026-08-10 -$0.31 M 33.74 2026-08-09 -$0.02 M 34.90 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Giggle Fund (GIGGLE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Giggle Fund. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GIGGLE / USDT $35.44 $35.44 $35.44 +2.13% 11.84K (USDT) Negociar