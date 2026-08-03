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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Giggle Fund, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Giggle Fund, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Giggle Fund (GIGGLE) hoje

Análise técnica de Giggle Fund (GIGGLE) hoje

A página de Análise de Giggle Fund fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GIGGLE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Giggle Fund abaixo.

Variação de preço de Giggle Fund (GIGGLE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$35.44--+0.85%+36.78%+2.10%
Saiba mais sobre o preço de Giggle Fund

Indicadores técnicos de Giggle Fund

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Giggle Fund em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 14
Neutro 1
Compra 11
Médias móveis:NeutroVenda 6Neutro 0Compra 8
Indicadores técnicos:VendaVenda 8Neutro 1Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
35.3833
35.3766
R2
35.3766
35.3728
R1
35.3733
35.3704
PP
35.3666
35.3666
S1
35.3633
35.3628
S2
35.3566
35.3604
S3
35.3533
35.3566

Sinais de mercado Giggle Fund

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.16M
$4.26 M
$4.42 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.05M
Compras ativas de 3 dias
$1.15 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.20 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.08M
Compras ativas de 7 dias
$3.06 M
Vendas ativas de 7 dias
$3.13 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Giggle Fund

Entrada líquidaPreço de GIGGLEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M35.75
2026-08-12-$0.18 M34.71
2026-08-11$0.10 M37.45
2026-08-10-$0.31 M33.74
2026-08-09-$0.02 M34.90

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GIGGLE/USDT
$35.44
$35.44$35.44
+2.13%
11.84K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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