Análise técnica de GIGACHAD (GIGA) hoje A página de Análise de GIGACHAD fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GIGA, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GIGACHAD abaixo. Cadastrar

Variação de preço de GIGACHAD (GIGA) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001842 -- -0.87% -17.77% -61.06%

Fluxo de capital de GIGACHAD Entrada líquida Preço de GIGAUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.02 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie GIGACHAD (GIGA) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o GIGACHAD. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GIGA / USDT $0.001842 $0.001842 $0.001842 -0.53% 32.40M (USDT) Negociar