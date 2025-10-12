O preço ao vivo de GG3 hoje é 0.00865 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GGX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GGX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de GG3 hoje é 0.00865 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GGX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GGX facilmente na MEXC agora.

Logo de GG3

Cotação GG3 (GGX)

Preço em tempo real de 1 GGX para USD

$0.00865
$0.00865$0.00865
-0.23%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de GG3 (GGX)
Última atualização da página: 2025-10-12 12:50:05 (UTC+8)

Informações de preço de GG3 (GGX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00831
$ 0.00831$ 0.00831
Mínimo 24h
$ 0.00945
$ 0.00945$ 0.00945
Máximo 24h

$ 0.00831
$ 0.00831$ 0.00831

$ 0.00945
$ 0.00945$ 0.00945

--
----

--
----

-0.81%

-0.22%

-17.07%

-17.07%

O preço em tempo real de GG3 (GGX) é $ 0.00865. Nas últimas 24 horas, GGX foi negociado entre a mínima de $ 0.00831 e a máxima de $ 0.00945, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GGX é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, GGX variou -0.81% na última hora, -0.22% nas últimas 24 horas e -17.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GG3 (GGX)

--
----

$ 79.19K
$ 79.19K$ 79.19K

$ 8.65M
$ 8.65M$ 8.65M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

A capitalização de mercado atual de GG3 é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 79.19K. A oferta em circulação de GGX é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.65M.

Histórico de preços de GG3 (GGX) em USD

Acompanhe as variações de preço de GG3 para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0000199-0.22%
30 dias$ -0.0103-54.36%
60 dias$ -0.01443-62.53%
90 dias$ -0.04767-84.65%
Variação de preço de GG3 hoje

Hoje, GGX registrou uma variação de $ -0.0000199 (-0.22%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de GG3

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.0103 (-54.36%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de GG3

Expandindo a visualização para 60 dias, GGX teve uma variação de $ -0.01443 (-62.53%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de GG3

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ -0.04767 (-84.65%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de GG3 (GGX)!

Confira agora a página de histórico de preço do GG3.

O que é GG3 (GGX)

GG3 pioneers smart community engagement through first-to-market AI Agents Swarm technology, learning from major platforms including X, YouTube, Discord, Telegram, Steam and Twitch. Analyzing 100,000+ Steam games and user behavior data, it bridges Web2 and Web3 through personalized, AI-driven experiences.

GG3 está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em GG3 de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de GGX para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre GG3 em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de GG3 tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do GG3 (em USD)

Quanto valerá GG3 (GGX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em GG3 (GGX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para GG3.

Confira a previsão de preço de GG3 agora!

Tokenomics de GG3 (GGX)

Compreender a tokenomics de GG3 (GGX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GGX agora!

Como comprar GG3 (GGX)

Quer saber como comprar GG3? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar GG3 facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

GGX para moedas locais

1 GG3 (GGX) para VND
227.62475
1 GG3 (GGX) para AUD
A$0.013321
1 GG3 (GGX) para GBP
0.006401
1 GG3 (GGX) para EUR
0.007439
1 GG3 (GGX) para USD
$0.00865
1 GG3 (GGX) para MYR
RM0.036503
1 GG3 (GGX) para TRY
0.361916
1 GG3 (GGX) para JPY
¥1.30615
1 GG3 (GGX) para ARS
ARS$12.234733
1 GG3 (GGX) para RUB
0.702899
1 GG3 (GGX) para INR
0.7676875
1 GG3 (GGX) para IDR
Rp144.166609
1 GG3 (GGX) para KRW
12.3571305
1 GG3 (GGX) para PHP
0.504468
1 GG3 (GGX) para EGP
￡E.0.411394
1 GG3 (GGX) para BRL
R$0.0476615
1 GG3 (GGX) para CAD
C$0.01211
1 GG3 (GGX) para BDT
1.048726
1 GG3 (GGX) para NGN
12.646127
1 GG3 (GGX) para COP
$33.527054
1 GG3 (GGX) para ZAR
R.0.151375
1 GG3 (GGX) para UAH
0.3585425
1 GG3 (GGX) para TZS
T.Sh.21.200977
1 GG3 (GGX) para VES
Bs1.6781
1 GG3 (GGX) para CLP
$8.26075
1 GG3 (GGX) para PKR
Rs2.438608
1 GG3 (GGX) para KZT
4.635535
1 GG3 (GGX) para THB
฿0.282509
1 GG3 (GGX) para TWD
NT$0.265728
1 GG3 (GGX) para AED
د.إ0.0317455
1 GG3 (GGX) para CHF
Fr0.0068335
1 GG3 (GGX) para HKD
HK$0.067297
1 GG3 (GGX) para AMD
֏3.29392
1 GG3 (GGX) para MAD
.د.م0.078888
1 GG3 (GGX) para MXN
$0.1608035
1 GG3 (GGX) para SAR
ريال0.0324375
1 GG3 (GGX) para ETB
Br1.2693875
1 GG3 (GGX) para KES
KSh1.1133415
1 GG3 (GGX) para JOD
د.أ0.00613285
1 GG3 (GGX) para PLN
0.031659
1 GG3 (GGX) para RON
лв0.037887
1 GG3 (GGX) para SEK
kr0.0822615
1 GG3 (GGX) para BGN
лв0.014532
1 GG3 (GGX) para HUF
Ft2.924219
1 GG3 (GGX) para CZK
0.180958
1 GG3 (GGX) para KWD
د.ك0.00263825
1 GG3 (GGX) para ILS
0.0282855
1 GG3 (GGX) para BOB
Bs0.0595985
1 GG3 (GGX) para AZN
0.014705
1 GG3 (GGX) para TJS
SM0.079753
1 GG3 (GGX) para GEL
0.023355
1 GG3 (GGX) para AOA
Kz7.9285035
1 GG3 (GGX) para BHD
.د.ب0.00324375
1 GG3 (GGX) para BMD
$0.00865
1 GG3 (GGX) para DKK
kr0.055533
1 GG3 (GGX) para HNL
L0.226111
1 GG3 (GGX) para MUR
0.393402
1 GG3 (GGX) para NAD
$0.148434
1 GG3 (GGX) para NOK
kr0.087538
1 GG3 (GGX) para NZD
$0.015051
1 GG3 (GGX) para PAB
B/.0.00865
1 GG3 (GGX) para PGK
K0.036676
1 GG3 (GGX) para QAR
ر.ق0.0313995
1 GG3 (GGX) para RSD
дин.0.8723525
1 GG3 (GGX) para UZS
soʻm104.2168435
1 GG3 (GGX) para ALL
L0.7201125
1 GG3 (GGX) para ANG
ƒ0.0154835
1 GG3 (GGX) para AWG
ƒ0.0154835
1 GG3 (GGX) para BBD
$0.0173
1 GG3 (GGX) para BAM
KM0.014532
1 GG3 (GGX) para BIF
Fr25.5867
1 GG3 (GGX) para BND
$0.0111585
1 GG3 (GGX) para BSD
$0.00865
1 GG3 (GGX) para JMD
$1.3846055
1 GG3 (GGX) para KHR
34.738919
1 GG3 (GGX) para KMF
Fr3.6676
1 GG3 (GGX) para LAK
188.0434745
1 GG3 (GGX) para LKR
Rs2.6061585
1 GG3 (GGX) para MDL
L0.146185
1 GG3 (GGX) para MGA
Ar38.616022
1 GG3 (GGX) para MOP
P0.0689405
1 GG3 (GGX) para MVR
0.132345
1 GG3 (GGX) para MWK
MK14.9395015
1 GG3 (GGX) para MZN
MT0.552735
1 GG3 (GGX) para NPR
Rs1.22311
1 GG3 (GGX) para PYG
60.48945
1 GG3 (GGX) para RWF
Fr12.51655
1 GG3 (GGX) para SBD
$0.0711895
1 GG3 (GGX) para SCR
0.123176
1 GG3 (GGX) para SRD
$0.3319005
1 GG3 (GGX) para SVC
$0.0753415
1 GG3 (GGX) para SZL
L0.1483475
1 GG3 (GGX) para TMT
m0.030275
1 GG3 (GGX) para TND
د.ت0.02535315
1 GG3 (GGX) para TTD
$0.058474
1 GG3 (GGX) para UGX
Sh29.5138
1 GG3 (GGX) para XAF
Fr4.8786
1 GG3 (GGX) para XCD
$0.023355
1 GG3 (GGX) para XOF
Fr4.8786
1 GG3 (GGX) para XPF
Fr0.8823
1 GG3 (GGX) para BWP
P0.1222245
1 GG3 (GGX) para BZD
$0.0173
1 GG3 (GGX) para CVE
$0.8204525
1 GG3 (GGX) para DJF
Fr1.53105
1 GG3 (GGX) para DOP
$0.5429605
1 GG3 (GGX) para DZD
د.ج1.125711
1 GG3 (GGX) para FJD
$0.0196355
1 GG3 (GGX) para GNF
Fr74.563
1 GG3 (GGX) para GTQ
Q0.065913
1 GG3 (GGX) para GYD
$1.801622
1 GG3 (GGX) para ISK
kr1.04665

Recurso GG3

Para uma compreensão mais aprofundada de GG3, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do GG3
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre GG3

Quanto vale hoje o GG3 (GGX)?
O preço ao vivo de GGX em USD é 0.00865 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GGX para USD?
O preço atual de GGX para USD é $ 0.00865. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de GG3?
A capitalização de mercado de GGX é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GGX?
O fornecimento circulante de GGX é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GGX?
GGX atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GGX?
GGX atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de GGX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GGX é $ 79.19K USD.
GGX vai subir ainda este ano?
GGX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GGX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 12:50:05 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o GG3 (GGX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Ver mais

Aviso legal

