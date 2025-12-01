Preço de Grand Gangsta City hoje

O preço ao vivo de Grand Gangsta City (GGC) hoje é $ 0.000729, com uma variação de 0.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GGC para USD é de $ 0.000729 por GGC.

Grand Gangsta City ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- GGC. Nas últimas 24 horas, GGC foi negociado entre $ 0.0007 (mínimo) e $ 0.000856 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, GGC movimentou-se -1.09% na última hora e -45.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 135.69K.

Informações de mercado de Grand Gangsta City (GGC)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 135.69K$ 135.69K $ 135.69K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 729.00K$ 729.00K $ 729.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SEIEVM

