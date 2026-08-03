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Análise técnica de Goldfinch (GFI) hoje

Análise técnica de Goldfinch (GFI) hoje

A página de Análise de Goldfinch fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GFI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Goldfinch abaixo.

Variação de preço de Goldfinch (GFI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.031---0.20%-34.88%-80.42%
Saiba mais sobre o preço de Goldfinch

Fluxo de capital de Goldfinch

Entrada líquidaPreço de GFIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12$0.00 M0.03
2026-08-11$0.00 M0.03
2026-08-10$0.01 M0.03
2026-08-09$0.00 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Faça long ou short em GFI com alavancagem. Explore a negociação de futuros de GFIUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Goldfinch (GFI) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Goldfinch.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GFI/USDT
$0.031
$0.031$0.031
+1.01%
1.75M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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