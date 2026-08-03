Análise técnica de Goldfinch (GFI) hoje A página de Análise de Goldfinch fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GFI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Goldfinch abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Goldfinch (GFI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.031 -- -0.20% -34.88% -80.42%

Fluxo de capital de Goldfinch Entrada líquida Preço de GFIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 $0.00 M 0.03 2026-08-10 $0.01 M 0.03 2026-08-09 $0.00 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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