Análise técnica de GEODNET (GEOD) hoje A página de Análise de GEODNET fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GEOD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GEODNET abaixo. Cadastrar

Variação de preço de GEODNET (GEOD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.1924 -- +4.05% -3.71% +36.55%

Indicadores técnicos de GEODNET

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do GEODNET em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 5 Neutro 3 Compra 18 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 3 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.1946 0.1942 R2 0.1942 0.194 R1 0.194 0.1939 PP 0.1936 0.1936 S1 0.1934 0.1934 S2 0.1931 0.1933 S3 0.1929 0.1931

Sinais de mercado GEODNET Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.04 M $0.04 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.01 M Vendas ativas de 7 dias $0.01 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de GEODNET Entrada líquida Preço de GEODUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie GEODNET (GEOD) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o GEODNET. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GEOD / USDT $0.1924 $0.1924 $0.1924 +1.58% 500.09K (USDT) Negociar