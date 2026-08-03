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Análise técnica de Genius (GENIUS) hoje

Análise técnica de Genius (GENIUS) hoje

A página de Análise de Genius fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GENIUS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Genius abaixo.

Variação de preço de Genius (GENIUS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.38655--+8.69%+17.78%-23.81%
Saiba mais sobre o preço de Genius

Indicadores técnicos de Genius

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Genius em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 11
Neutro 5
Compra 10
Médias móveis:CompraVenda 4Neutro 1Compra 9
Indicadores técnicos:Venda forteVenda 7Neutro 4Compra 1
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3862
0.3862
R2
0.3862
0.3861
R1
0.3861
0.3861
PP
0.3861
0.3861
S1
0.386
0.386
S2
0.386
0.386
S3
0.3859
0.386

Sinais de mercado Genius

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.25M
$1.06 M
$1.31 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.22 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.22 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.01M
Compras ativas de 7 dias
$0.32 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.31 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Genius

Entrada líquidaPreço de GENIUSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.39
2026-08-12-$0.01 M0.39
2026-08-11-$0.06 M0.37
2026-08-10$0.09 M0.36
2026-08-09$0.02 M0.34

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GENIUS/USDC
$0.38589
$0.38589$0.38589
-0.38%
142.32K (USDT)
GENIUS/USDT
$0.38655
$0.38655$0.38655
-0.33%
330.16K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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Montante

GENIUS
GENIUS
USD
USD

1 GENIUS = 0.38655 USD