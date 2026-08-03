Análise técnica de Genius (GENIUS) hoje A página de Análise de Genius fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GENIUS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Genius abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Genius (GENIUS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.38655 -- +8.69% +17.78% -23.81%

Indicadores técnicos de Genius

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Genius em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 11 Neutro 5 Compra 10 Médias móveis : Compra Venda 4 Neutro 1 Compra 9 Indicadores técnicos : Venda forte Venda 7 Neutro 4 Compra 1 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3862 0.3862 R2 0.3862 0.3861 R1 0.3861 0.3861 PP 0.3861 0.3861 S1 0.386 0.386 S2 0.386 0.386 S3 0.3859 0.386

Sinais de mercado Genius Volume líquido atual de ordens em aberto -0.25M $1.06 M $1.31 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.22 M Vendas ativas de 3 dias $0.22 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.01M Compras ativas de 7 dias $0.32 M Vendas ativas de 7 dias $0.31 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Genius Entrada líquida Preço de GENIUSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.39 2026-08-12 -$0.01 M 0.39 2026-08-11 -$0.06 M 0.37 2026-08-10 $0.09 M 0.36 2026-08-09 $0.02 M 0.34 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Genius (GENIUS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Genius. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h GENIUS / USDC $0.38589 $0.38589 $0.38589 -0.38% 142.32K (USDT) Negociar GENIUS / USDT $0.38655 $0.38655 $0.38655 -0.33% 330.16K (USDT) Negociar