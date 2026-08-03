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Análise técnica de GAIB (GAIB) hoje

Análise técnica de GAIB (GAIB) hoje

A página de Análise de GAIB fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de GAIB, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de GAIB abaixo.

Variação de preço de GAIB (GAIB)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.01299---12.53%-7.75%-30.76%
Saiba mais sobre o preço de GAIB

Indicadores técnicos de GAIB

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do GAIB em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 5
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 2Neutro 1Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 6Neutro 4Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.01305
0.01304
R2
0.01304
0.01303
R1
0.01303
0.01303
PP
0.01302
0.01302
S1
0.01301
0.01301
S2
0.013
0.01301
S3
0.01299
0.013

Sinais de mercado GAIB

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.03M
$0.11 M
$0.14 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.00 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.00 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.00 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de GAIB

Entrada líquidaPreço de GAIBUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.05 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
GAIB/USDT
$0.01299
$0.01299$0.01299
-0.22%
4.38M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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GAIB
USD
USD

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