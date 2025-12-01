Preço de GraphAI hoje

O preço ao vivo de GraphAI (GAI) hoje é $ 0.1168, com uma variação de 1.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GAI para USD é de $ 0.1168 por GAI.

GraphAI ocupa atualmente a posição #3784 em capitalização de mercado, totalizando $ 0.00, com um fornecimento em circulação de 0.00 GAI. Nas últimas 24 horas, GAI foi negociado entre $ 0.0703 (mínimo) e $ 0.1277 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.8571500421232581, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000940784235454038.

No desempenho de curto prazo, GAI movimentou-se -4.27% na última hora e +160.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 199.39K.

Informações de mercado de GraphAI (GAI)

Classificação No.3784 Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 199.39K$ 199.39K $ 199.39K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.68M$ 11.68M $ 11.68M Fornecimento Circulante 0.00 0.00 0.00 Fornecimento máximo 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Fornecimento total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Taxa circulante 0.00% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de GraphAI é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 199.39K. A oferta em circulação de GAI é 0.00, com um fornecimento total de 100000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.68M.