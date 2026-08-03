Análise técnica de Gravity (G) hoje A página de Análise de Gravity fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de G, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Gravity abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Gravity (G) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.003582 -- -3.48% +5.01% -7.23%

Indicadores técnicos de Gravity

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Gravity em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 9 Neutro 6 Compra 11 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 9 Indicadores técnicos : Venda Venda 6 Neutro 4 Compra 2 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.003581 0.003581 R2 0.003581 0.00358 R1 0.00358 0.00358 PP 0.00358 0.00358 S1 0.003579 0.003579 S2 0.003579 0.003579 S3 0.003578 0.003579

Sinais de mercado Gravity Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $1.35 M $1.35 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.06 M Vendas ativas de 3 dias $0.06 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.13 M Vendas ativas de 7 dias $0.13 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Gravity Entrada líquida Preço de GUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 2026-08-12 -$0.02 M 0.00 2026-08-11 -$0.05 M 0.00 2026-08-10 -$0.01 M 0.00 2026-08-09 -$0.03 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Gravity (G) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Gravity. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h G / USDT $0.003582 $0.003582 $0.003582 +0.64% 19.07M (USDT) Negociar