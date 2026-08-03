Análise técnica de FWOG (FWOG) hoje A página de Análise de FWOG fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FWOG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FWOG abaixo. Cadastrar

Variação de preço de FWOG (FWOG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.004248 -- +1.89% -1.58% -47.41%

Fluxo de capital de FWOG Entrada líquida Preço de FWOGUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.00 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.00 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie FWOG (FWOG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FWOG. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FWOG / USDT $0.004241 $0.004241 $0.004241 +1.14% 13.52M (USDT) Negociar