Preço de Futu Holdings hoje

O preço ao vivo de Futu Holdings (FUTUON) hoje é $ 169.77, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FUTUON para USD é de $ 169.77 por FUTUON.

Futu Holdings ocupa atualmente a posição #2023 em capitalização de mercado, totalizando $ 1.15M, com um fornecimento em circulação de 6.77K FUTUON. Nas últimas 24 horas, FUTUON foi negociado entre $ 169.12 (mínimo) e $ 170.23 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 201.65506655431702, enquanto a mínima histórica foi de $ 150.44906962587248.

No desempenho de curto prazo, FUTUON movimentou-se +0.33% na última hora e +4.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.29K.

Informações de mercado de Futu Holdings (FUTUON)

Classificação No.2023 Capitalização de mercado $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Volume (24h) $ 54.29K$ 54.29K $ 54.29K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Fornecimento Circulante 6.77K 6.77K 6.77K Fornecimento total 6,765.41601486 6,765.41601486 6,765.41601486 Blockchain pública ETH

