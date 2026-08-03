Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sport.Fun, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Sport.Fun, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre FUN

Informações sobre preços de FUN

O que é FUN

Whitepaper de FUN

Site oficial do FUN

Tokenomics de FUN

Previsão de preço de FUN

Histórico de preço de FUN

Guia de compra de FUN

Conversor de FUN para moeda Fiat

Spot FUN

Futuros USDT-M de FUN

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de Sport.Fun (FUN) hoje

Análise técnica de Sport.Fun (FUN) hoje

A página de Análise de Sport.Fun fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FUN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Sport.Fun abaixo.

Variação de preço de Sport.Fun (FUN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.021---6.05%+7.25%-64.39%
Saiba mais sobre o preço de Sport.Fun

Fluxo de capital de Sport.Fun

Entrada líquidaPreço de FUNUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.02
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.01 M0.02
2026-08-10$0.00 M0.02
2026-08-09$0.00 M0.02

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre Sport.Fun

Negocie Sport.Fun (FUN) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Sport.Fun.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FUN/USDT
$0.021
$0.021$0.021
+0.14%
2.63M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de FUN para USD

Montante

FUN
FUN
USD
USD

1 FUN = 0.021 USD