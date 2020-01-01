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Análise técnica de frong (FRONG) hoje

Análise técnica de frong (FRONG) hoje

A página de Análise de frong fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FRONG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de frong abaixo.

Variação de preço de frong (FRONG)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.006666---46.47%+565.70%+565.70%
Saiba mais sobre o preço de frong

Indicadores técnicos de Frong

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Frong em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 1
Compra 17
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 0Compra 11
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 1Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.007021
0.00686
R2
0.00686
0.006765
R1
0.006771
0.006706
PP
0.00661
0.00661
S1
0.006521
0.006515
S2
0.00636
0.006456
S3
0.006271
0.00636

Sinais de mercado Frong

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.05 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.13 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.12 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Frong

Entrada líquidaPreço de FRONGUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie frong (FRONG) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o frong.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FRONG/USD1
$0.006638
$0.006638$0.006638
+56.44%
12.86M (USDT)
FRONG/USDT
$0.006657
$0.006657$0.006657
+57.26%
42.06M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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FRONG
FRONG
USD
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