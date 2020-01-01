Análise técnica de frong (FRONG) hoje A página de Análise de frong fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FRONG, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de frong abaixo. Cadastrar

Variação de preço de frong (FRONG) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.006666 -- -46.47% +565.70% +565.70%

Indicadores técnicos de Frong

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Frong em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 8 Neutro 1 Compra 17 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 0 Compra 11 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 1 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.007021 0.00686 R2 0.00686 0.006765 R1 0.006771 0.006706 PP 0.00661 0.00661 S1 0.006521 0.006515 S2 0.00636 0.006456 S3 0.006271 0.00636

Sinais de mercado Frong Volume líquido atual de ordens em aberto -0.01M $0.03 M $0.04 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.05 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.13 M Vendas ativas de 7 dias $0.12 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Frong Entrada líquida Preço de FRONGUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie frong (FRONG) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o frong. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FRONG / USD1 $0.006638 $0.006638 $0.006638 +56.44% 12.86M (USDT) Negociar FRONG / USDT $0.006657 $0.006657 $0.006657 +57.26% 42.06M (USDT) Negociar