Análise técnica de FRAX (FRAX) hoje A página de Análise de FRAX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FRAX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FRAX abaixo. Cadastrar

Variação de preço de FRAX (FRAX) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.307 -- +12.78% +24.24% -34.99%

Indicadores técnicos de FRAX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FRAX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Neutro Venda 13 Neutro 3 Compra 10 Médias móveis : Venda forte Venda 10 Neutro 2 Compra 2 Indicadores técnicos : Compra Venda 3 Neutro 1 Compra 8 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.3069 0.3069 R2 0.3069 0.3068 R1 0.3068 0.3068 PP 0.3068 0.3068 S1 0.3067 0.3067 S2 0.3067 0.3067 S3 0.3066 0.3067

Sinais de mercado FRAX Volume líquido atual de ordens em aberto 0.02M $3.02 M $2.99 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.01M Compras ativas de 3 dias $0.03 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.19 M Vendas ativas de 7 dias $0.19 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de FRAX Entrada líquida Preço de FRAXUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.31 2026-08-12 $0.00 M 0.30 2026-08-11 $0.01 M 0.30 2026-08-10 -$0.01 M 0.31 2026-08-09 -$0.01 M 0.31 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie FRAX (FRAX) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FRAX. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FRAX / USDT $0.307 $0.307 $0.307 +3.26% 206.66K (USDT) Negociar