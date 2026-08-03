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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre FRAX, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre FRAX, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de FRAX (FRAX) hoje

Análise técnica de FRAX (FRAX) hoje

A página de Análise de FRAX fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FRAX, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FRAX abaixo.

Variação de preço de FRAX (FRAX)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.307--+12.78%+24.24%-34.99%
Saiba mais sobre o preço de FRAX

Indicadores técnicos de FRAX

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FRAX em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Neutro
Venda 13
Neutro 3
Compra 10
Médias móveis:Venda forteVenda 10Neutro 2Compra 2
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 1Compra 8
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.3069
0.3069
R2
0.3069
0.3068
R1
0.3068
0.3068
PP
0.3068
0.3068
S1
0.3067
0.3067
S2
0.3067
0.3067
S3
0.3066
0.3067

Sinais de mercado FRAX

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.02M
$3.02 M
$2.99 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.03 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.19 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de FRAX

Entrada líquidaPreço de FRAXUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.31
2026-08-12$0.00 M0.30
2026-08-11$0.01 M0.30
2026-08-10-$0.01 M0.31
2026-08-09-$0.01 M0.31

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FRAX/USDT
$0.307
$0.307$0.307
+3.26%
206.66K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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