Preço de Fractiq hoje

O preço ao vivo de Fractiq (FRACTIQ) hoje é $ 0.000019473, com uma variação de 0.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FRACTIQ para USD é de $ 0.000019473 por FRACTIQ.

Fractiq ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FRACTIQ. Nas últimas 24 horas, FRACTIQ foi negociado entre $ 0.000019055 (mínimo) e $ 0.000020974 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, FRACTIQ movimentou-se -0.76% na última hora e +5.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 275.84K.

Informações de mercado de Fractiq (FRACTIQ)

Capitalização de mercado -- Volume (24h) $ 275.84K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 408.93K Fornecimento Circulante -- Fornecimento total 21,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Fractiq é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 275.84K. A oferta em circulação de FRACTIQ é --, com um fornecimento total de 21000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 408.93K.