Preço de FortuneHunters hoje

O preço ao vivo de FortuneHunters (FORTUNE) hoje é $ 0.0000041, com uma variação de 5.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FORTUNE para USD é de $ 0.0000041 por FORTUNE.

FortuneHunters ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FORTUNE. Nas últimas 24 horas, FORTUNE foi negociado entre $ 0.000003473 (mínimo) e $ 0.000005222 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, FORTUNE movimentou-se +5.12% na última hora e +10.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.20K.

Informações de mercado de FortuneHunters (FORTUNE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 1.20K$ 1.20K $ 1.20K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.00K$ 41.00K $ 41.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

