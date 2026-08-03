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Análise técnica de FORM (FORM) hoje

Análise técnica de FORM (FORM) hoje

A página de Análise de FORM fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FORM, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FORM abaixo.

Variação de preço de FORM (FORM)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.2171---0.60%+9.86%-19.03%
Saiba mais sobre o preço de FORM

Indicadores técnicos de FORM

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FORM em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 8
Neutro 5
Compra 13
Médias móveis:Compra forteVenda 1Neutro 2Compra 11
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 3Compra 2
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.2168
0.2167
R2
0.2167
0.2167
R1
0.2167
0.2167
PP
0.2166
0.2166
S1
0.2166
0.2166
S2
0.2165
0.2166
S3
0.2165
0.2165

Sinais de mercado FORM

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.04M
$1.39 M
$1.43 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.36 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.36 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.07M
Compras ativas de 7 dias
$2.15 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.08 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de FORM

Entrada líquidaPreço de FORMUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.22
2026-08-12$0.00 M0.21
2026-08-11$0.02 M0.21
2026-08-10-$0.22 M0.21
2026-08-09$0.00 M0.24

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FORM/USDT
$0.2171
$0.2171$0.2171
+1.30%
300.88K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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FORM
FORM
USD
USD

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