Análise técnica de Forest Protocol (FOREST) hoje A página de Análise de Forest Protocol fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FOREST, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Forest Protocol abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Forest Protocol (FOREST) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.01966 -- -3.96% -16.74% -71.89%

Fluxo de capital de Forest Protocol Entrada líquida Preço de FORESTUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.02 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 $0.00 M 0.02 2026-08-10 $0.00 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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