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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Folks Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Folks Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Folks Finance (FOLKS) hoje

Análise técnica de Folks Finance (FOLKS) hoje

A página de Análise de Folks Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FOLKS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Folks Finance abaixo.

Variação de preço de Folks Finance (FOLKS)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$1.8691---7.20%-6.75%+26.12%
Saiba mais sobre o preço de Folks Finance

Indicadores técnicos de Folks Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Folks Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 5
Neutro 1
Compra 20
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 5Neutro 1Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
1.8873
1.8866
R2
1.8866
1.8862
R1
1.8863
1.886
PP
1.8856
1.8856
S1
1.8853
1.8852
S2
1.8846
1.885
S3
1.8843
1.8846

Sinais de mercado Folks Finance

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.09M
$1.68 M
$1.77 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.23 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.25 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.02M
Compras ativas de 7 dias
$0.69 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.67 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Folks Finance

Entrada líquidaPreço de FOLKSUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M1.87
2026-08-12$0.00 M1.86
2026-08-11$0.00 M1.79
2026-08-10$0.00 M1.84
2026-08-09$0.00 M1.85

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FOLKS/USDT
$1.8691
$1.8691$1.8691
+0.66%
77.95K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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