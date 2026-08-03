Análise técnica de Folks Finance (FOLKS) hoje A página de Análise de Folks Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FOLKS, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Folks Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Folks Finance (FOLKS) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $1.8691 -- -7.20% -6.75% +26.12%

Indicadores técnicos de Folks Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Folks Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 5 Neutro 1 Compra 20 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 5 Neutro 1 Compra 6 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 1.8873 1.8866 R2 1.8866 1.8862 R1 1.8863 1.886 PP 1.8856 1.8856 S1 1.8853 1.8852 S2 1.8846 1.885 S3 1.8843 1.8846

Sinais de mercado Folks Finance Volume líquido atual de ordens em aberto -0.09M $1.68 M $1.77 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.23 M Vendas ativas de 3 dias $0.25 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.02M Compras ativas de 7 dias $0.69 M Vendas ativas de 7 dias $0.67 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Folks Finance Entrada líquida Preço de FOLKSUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 1.87 2026-08-12 $0.00 M 1.86 2026-08-11 $0.00 M 1.79 2026-08-10 $0.00 M 1.84 2026-08-09 $0.00 M 1.85 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Folks Finance (FOLKS) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Folks Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FOLKS / USDT $1.8691 $1.8691 $1.8691 +0.66% 77.95K (USDT) Negociar