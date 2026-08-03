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Análise técnica de Fogo (FOGO) hoje

Análise técnica de Fogo (FOGO) hoje

A página de Análise de Fogo fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FOGO, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Fogo abaixo.

Variação de preço de Fogo (FOGO)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.008783--+6.62%-6.62%-55.69%
Saiba mais sobre o preço de Fogo

Indicadores técnicos de Fogo

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Fogo em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 3
Neutro 3
Compra 20
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:CompraVenda 3Neutro 3Compra 6
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.008776
0.008775
R2
0.008775
0.008775
R1
0.008775
0.008775
PP
0.008774
0.008774
S1
0.008774
0.008774
S2
0.008773
0.008774
S3
0.008773
0.008773

Sinais de mercado Fogo

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.40M
$2.66 M
$3.06 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.01M
Compras ativas de 3 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.20 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.41 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.41 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Fogo

Entrada líquidaPreço de FOGOUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.01
2026-08-12-$0.03 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10$0.05 M0.01
2026-08-09-$0.03 M0.01

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FOGO/USDT
$0.008783
$0.008783$0.008783
-0.52%
6.29M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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FOGO
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