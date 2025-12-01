Preço de Fellaz hoje

O preço ao vivo de Fellaz (FLZ) hoje é $ 0.2644, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLZ para USD é de $ 0.2644 por FLZ.

Fellaz ocupa atualmente a posição #241 em capitalização de mercado, totalizando $ 124.76M, com um fornecimento em circulação de 471.87M FLZ. Nas últimas 24 horas, FLZ foi negociado entre $ 0.26138 (mínimo) e $ 0.26894 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.031902618598005, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.08700985391066055.

No desempenho de curto prazo, FLZ movimentou-se -0.88% na última hora e +0.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 34.30K.

Informações de mercado de Fellaz (FLZ)

Classificação No.241 Capitalização de mercado $ 124.76M$ 124.76M $ 124.76M Volume (24h) $ 34.30K$ 34.30K $ 34.30K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 528.80M$ 528.80M $ 528.80M Fornecimento Circulante 471.87M 471.87M 471.87M Fornecimento máximo 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Fornecimento total 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Taxa circulante 23.59% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Fellaz é $ 124.76M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 34.30K. A oferta em circulação de FLZ é 471.87M, com um fornecimento total de 2000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 528.80M.