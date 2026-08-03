Análise técnica de FLOKI (FLOKI) hoje A página de Análise de FLOKI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FLOKI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FLOKI abaixo. Cadastrar

Variação de preço de FLOKI (FLOKI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00002054 -- -0.87% -6.13% -41.24%

Indicadores técnicos de FLOKI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FLOKI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 5 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 3 Compra 11 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 2 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.00002054 0.00002053 R2 0.00002053 0.00002053 R1 0.00002053 0.00002053 PP 0.00002052 0.00002052 S1 0.00002052 0.00002052 S2 0.00002051 0.00002052 S3 0.00002051 0.00002051

Sinais de mercado FLOKI Volume líquido atual de ordens em aberto -0.72M $16.76 M $17.49 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.16M Compras ativas de 3 dias $1.99 M Vendas ativas de 3 dias $1.83 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.16M Compras ativas de 7 dias $4.88 M Vendas ativas de 7 dias $4.72 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de FLOKI Entrada líquida Preço de FLOKIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.03 M 0.00 2026-08-12 $0.05 M 0.00 2026-08-11 $0.08 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.02 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie FLOKI (FLOKI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FLOKI. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FLOKI / USDT $0.00002054 $0.00002054 $0.00002054 +0.98% 3.65B (USDT) Negociar FLOKI / USDC $0.00002054 $0.00002054 $0.00002054 +1.18% 2.66B (USDT) Negociar