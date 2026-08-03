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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre FLOKI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre FLOKI, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de FLOKI (FLOKI) hoje

Análise técnica de FLOKI (FLOKI) hoje

A página de Análise de FLOKI fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FLOKI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FLOKI abaixo.

Variação de preço de FLOKI (FLOKI)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.00002054---0.87%-6.13%-41.24%
Saiba mais sobre o preço de FLOKI

Indicadores técnicos de FLOKI

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FLOKI em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 5
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 3Compra 11
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 2Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.00002054
0.00002053
R2
0.00002053
0.00002053
R1
0.00002053
0.00002053
PP
0.00002052
0.00002052
S1
0.00002052
0.00002052
S2
0.00002051
0.00002052
S3
0.00002051
0.00002051

Sinais de mercado FLOKI

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.72M
$16.76 M
$17.49 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.16M
Compras ativas de 3 dias
$1.99 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.83 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.16M
Compras ativas de 7 dias
$4.88 M
Vendas ativas de 7 dias
$4.72 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de FLOKI

Entrada líquidaPreço de FLOKIUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.03 M0.00
2026-08-12$0.05 M0.00
2026-08-11$0.08 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.02 M0.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FLOKI/USDT
$0.00002054
$0.00002054$0.00002054
+0.98%
3.65B (USDT)
FLOKI/USDC
$0.00002054
$0.00002054$0.00002054
+1.18%
2.66B (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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FLOKI
FLOKI
USD
USD

1 FLOKI = 0.00002054 USD