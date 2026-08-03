Comprar criptoMercadosSpotFuturosUNITREEGanheCentro de eventosCentro de Recompensas
Mais
$1,000,000 TradFi Gala
Cadastrar
As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre FLock.io, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre FLock.io, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

Mais sobre FLOCK

Informações sobre preços de FLOCK

O que é FLOCK

Whitepaper de FLOCK

Site oficial do FLOCK

Tokenomics de FLOCK

Previsão de preço de FLOCK

Histórico de preço de FLOCK

Guia de compra de FLOCK

Conversor de FLOCK para moeda Fiat

Spot FLOCK

Futuros USDT-M de FLOCK

Pré-mercado

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Análise técnica de FLock.io (FLOCK) hoje

Análise técnica de FLock.io (FLOCK) hoje

A página de Análise de FLock.io fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FLOCK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FLock.io abaixo.

Variação de preço de FLock.io (FLOCK)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.03036--+8.31%-1.66%-52.62%
Saiba mais sobre o preço de FLock.io

Indicadores técnicos de FLock.io

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FLock.io em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra forte
Venda 2
Neutro 9
Compra 15
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 4Compra 10
Indicadores técnicos:CompraVenda 2Neutro 5Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0303
0.03028
R2
0.03028
0.03026
R1
0.03026
0.03025
PP
0.03024
0.03024
S1
0.03022
0.03022
S2
0.0302
0.03021
S3
0.03018
0.0302

Sinais de mercado FLock.io

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.75M
$3.42 M
$2.67 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.04 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.08 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.08 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de FLock.io

Entrada líquidaPreço de FLOCKUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.01 M0.03
2026-08-12-$0.02 M0.03
2026-08-11-$0.01 M0.03
2026-08-10$0.02 M0.03
2026-08-09$0.00 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Explore mais sobre FLock.io

Negocie FLock.io (FLOCK) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FLock.io.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FLOCK/USDT
$0.03036
$0.03036$0.03036
+1.53%
1.44M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Calculadora de FLOCK para USD

Montante

FLOCK
FLOCK
USD
USD

1 FLOCK = 0.03036 USD