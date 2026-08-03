Análise técnica de FLock.io (FLOCK) hoje A página de Análise de FLock.io fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FLOCK, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FLock.io abaixo. Cadastrar

Variação de preço de FLock.io (FLOCK) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.03036 -- +8.31% -1.66% -52.62%

Indicadores técnicos de FLock.io

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FLock.io em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra forte Venda 2 Neutro 9 Compra 15 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 4 Compra 10 Indicadores técnicos : Compra Venda 2 Neutro 5 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0303 0.03028 R2 0.03028 0.03026 R1 0.03026 0.03025 PP 0.03024 0.03024 S1 0.03022 0.03022 S2 0.0302 0.03021 S3 0.03018 0.0302

Sinais de mercado FLock.io Volume líquido atual de ordens em aberto 0.75M $3.42 M $2.67 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.05 M Vendas ativas de 3 dias $0.04 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.08 M Vendas ativas de 7 dias $0.08 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de FLock.io Entrada líquida Preço de FLOCKUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.01 M 0.03 2026-08-12 -$0.02 M 0.03 2026-08-11 -$0.01 M 0.03 2026-08-10 $0.02 M 0.03 2026-08-09 $0.00 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie FLock.io (FLOCK) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FLock.io. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FLOCK / USDT $0.03036 $0.03036 $0.03036 +1.53% 1.44M (USDT) Negociar