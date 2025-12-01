Preço de Fireverse hoje

O preço ao vivo de Fireverse (FIR) hoje é $ 0.0337, com uma variação de 0.85% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIR para USD é de $ 0.0337 por FIR.

Fireverse ocupa atualmente a posição #1387 em capitalização de mercado, totalizando $ 4.61M, com um fornecimento em circulação de 136.71M FIR. Nas últimas 24 horas, FIR foi negociado entre $ 0.0298 (mínimo) e $ 0.03747 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.13227499641836485, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.025012531555560602.

No desempenho de curto prazo, FIR movimentou-se -0.27% na última hora e +20.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.35K.

Informações de mercado de Fireverse (FIR)

Classificação No.1387 Capitalização de mercado $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M Volume (24h) $ 55.35K$ 55.35K $ 55.35K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.70M$ 33.70M $ 33.70M Fornecimento Circulante 136.71M 136.71M 136.71M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 13.67% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Fireverse é $ 4.61M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.35K. A oferta em circulação de FIR é 136.71M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.70M.