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Análise técnica de MindNetwork FHE (FHE) hoje

Análise técnica de MindNetwork FHE (FHE) hoje

A página de Análise de MindNetwork FHE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FHE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MindNetwork FHE abaixo.

Variação de preço de MindNetwork FHE (FHE)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.0258--+7.85%+37.30%-4.27%
Saiba mais sobre o preço de MindNetwork FHE

Indicadores técnicos de MindNetwork FHE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MindNetwork FHE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 7
Compra 13
Médias móveis:CompraVenda 3Neutro 2Compra 9
Indicadores técnicos:NeutroVenda 3Neutro 5Compra 4
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.02603
0.02603
R2
0.02603
0.02602
R1
0.02602
0.02602
PP
0.02602
0.02602
S1
0.02601
0.02601
S2
0.02601
0.02601
S3
0.026
0.02601

Sinais de mercado MindNetwork FHE

Volume líquido atual de ordens em aberto
-0.16M
$7.18 M
$7.34 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$1.43 M
Vendas ativas de 3 dias
$1.42 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.03M
Compras ativas de 7 dias
$2.69 M
Vendas ativas de 7 dias
$2.71 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de MindNetwork FHE

Entrada líquidaPreço de FHEUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.03
2026-08-12$0.03 M0.03
2026-08-11$0.00 M0.03
2026-08-10$0.00 M0.03
2026-08-09$0.01 M0.03

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MindNetwork FHE.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FHE/USDT
$0.0258
$0.0258$0.0258
-1.18%
14.87M (USDT)
FHE/USDC
$0.02592
$0.02592$0.02592
+0.23%
2.08M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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FHE
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