Análise técnica de MindNetwork FHE (FHE) hoje A página de Análise de MindNetwork FHE fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FHE, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de MindNetwork FHE abaixo. Cadastrar

Variação de preço de MindNetwork FHE (FHE) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.0258 -- +7.85% +37.30% -4.27%

Indicadores técnicos de MindNetwork FHE

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do MindNetwork FHE em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 7 Compra 13 Médias móveis : Compra Venda 3 Neutro 2 Compra 9 Indicadores técnicos : Neutro Venda 3 Neutro 5 Compra 4 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.02603 0.02603 R2 0.02603 0.02602 R1 0.02602 0.02602 PP 0.02602 0.02602 S1 0.02601 0.02601 S2 0.02601 0.02601 S3 0.026 0.02601

Sinais de mercado MindNetwork FHE Volume líquido atual de ordens em aberto -0.16M $7.18 M $7.34 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $1.43 M Vendas ativas de 3 dias $1.42 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.03M Compras ativas de 7 dias $2.69 M Vendas ativas de 7 dias $2.71 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de MindNetwork FHE Entrada líquida Preço de FHEUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.03 2026-08-12 $0.03 M 0.03 2026-08-11 $0.00 M 0.03 2026-08-10 $0.00 M 0.03 2026-08-09 $0.01 M 0.03 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie MindNetwork FHE (FHE) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o MindNetwork FHE. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FHE / USDT $0.0258 $0.0258 $0.0258 -1.18% 14.87M (USDT) Negociar FHE / USDC $0.02592 $0.02592 $0.02592 +0.23% 2.08M (USDT) Negociar