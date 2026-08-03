Análise técnica de Falcon Finance (FF) hoje A página de Análise de Falcon Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FF, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Falcon Finance abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Falcon Finance (FF) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.06437 -- +0.84% +6.22% -18.13%

Indicadores técnicos de Falcon Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Falcon Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 6 Neutro 1 Compra 19 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Neutro Venda 6 Neutro 1 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.0645 0.0645 R2 0.0645 0.06449 R1 0.06449 0.06449 PP 0.06449 0.06449 S1 0.06448 0.06448 S2 0.06448 0.06448 S3 0.06447 0.06448

Sinais de mercado Falcon Finance Volume líquido atual de ordens em aberto 0.02M $1.24 M $1.23 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias -0.02M Compras ativas de 3 dias $0.19 M Vendas ativas de 3 dias $0.22 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias -0.05M Compras ativas de 7 dias $0.31 M Vendas ativas de 7 dias $0.36 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Falcon Finance Entrada líquida Preço de FFUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.01 M 0.06 2026-08-12 -$0.10 M 0.06 2026-08-11 -$0.06 M 0.06 2026-08-10 $0.02 M 0.06 2026-08-09 $0.13 M 0.06 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Falcon Finance (FF) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Falcon Finance. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FF / USDT $0.06436 $0.06436 $0.06436 -0.70% 839.06K (USDT) Negociar FF / USDC $0.06433 $0.06433 $0.06433 -0.63% 871.98K (USDT) Negociar FF / USDF $0.06483 $0.06483 $0.06483 +0.63% 827.97K (USDT) Negociar