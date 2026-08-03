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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Falcon Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Falcon Finance, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Falcon Finance (FF) hoje

Análise técnica de Falcon Finance (FF) hoje

A página de Análise de Falcon Finance fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FF, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Falcon Finance abaixo.

Variação de preço de Falcon Finance (FF)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.06437--+0.84%+6.22%-18.13%
Saiba mais sobre o preço de Falcon Finance

Indicadores técnicos de Falcon Finance

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Falcon Finance em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 6
Neutro 1
Compra 19
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:NeutroVenda 6Neutro 1Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.0645
0.0645
R2
0.0645
0.06449
R1
0.06449
0.06449
PP
0.06449
0.06449
S1
0.06448
0.06448
S2
0.06448
0.06448
S3
0.06447
0.06448

Sinais de mercado Falcon Finance

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.02M
$1.24 M
$1.23 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
-0.02M
Compras ativas de 3 dias
$0.19 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.22 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
-0.05M
Compras ativas de 7 dias
$0.31 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.36 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Falcon Finance

Entrada líquidaPreço de FFUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.01 M0.06
2026-08-12-$0.10 M0.06
2026-08-11-$0.06 M0.06
2026-08-10$0.02 M0.06
2026-08-09$0.13 M0.06

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Falcon Finance (FF) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FF/USDT
$0.06436
$0.06436$0.06436
-0.70%
839.06K (USDT)
FF/USDC
$0.06433
$0.06433$0.06433
-0.63%
871.98K (USDT)
FF/USDF
$0.06483
$0.06483$0.06483
+0.63%
827.97K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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