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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Fefer, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre Fefer, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de Fefer (FEFER) hoje

Análise técnica de Fefer (FEFER) hoje

A página de Análise de Fefer fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FEFER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Fefer abaixo.

Variação de preço de Fefer (FEFER)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.001674---20.21%+11.60%+11.60%
Saiba mais sobre o preço de Fefer

Indicadores técnicos de Fefer

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Fefer em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Venda
Venda 18
Neutro 3
Compra 5
Médias móveis:Venda forteVenda 14Neutro 0Compra 0
Indicadores técnicos:NeutroVenda 4Neutro 3Compra 5
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.001712
0.001705
R2
0.001705
0.001701
R1
0.001702
0.001699
PP
0.001695
0.001695
S1
0.001692
0.001691
S2
0.001685
0.001689
S3
0.001682
0.001685

Sinais de mercado Fefer

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.00M
$0.03 M
$0.04 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.00M
Compras ativas de 3 dias
$0.01 M
Vendas ativas de 3 dias
$0.01 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.00M
Compras ativas de 7 dias
$0.05 M
Vendas ativas de 7 dias
$0.05 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de Fefer

Entrada líquidaPreço de FEFERUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Negocie Fefer (FEFER) nos mercados da MEXC

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FEFER/USD1
$0.00168
$0.00168$0.00168
+0.11%
28.70M (USDT)
FEFER/USDT
$0.001673
$0.001673$0.001673
-1.76%
48.97M (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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FEFER
FEFER
USD
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