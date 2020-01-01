Análise técnica de Fefer (FEFER) hoje A página de Análise de Fefer fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FEFER, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Fefer abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Fefer (FEFER) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.001674 -- -20.21% +11.60% +11.60%

Indicadores técnicos de Fefer

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do Fefer em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Venda Venda 18 Neutro 3 Compra 5 Médias móveis : Venda forte Venda 14 Neutro 0 Compra 0 Indicadores técnicos : Neutro Venda 4 Neutro 3 Compra 5 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.001712 0.001705 R2 0.001705 0.001701 R1 0.001702 0.001699 PP 0.001695 0.001695 S1 0.001692 0.001691 S2 0.001685 0.001689 S3 0.001682 0.001685

Sinais de mercado Fefer Volume líquido atual de ordens em aberto 0.00M $0.03 M $0.04 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.00M Compras ativas de 3 dias $0.01 M Vendas ativas de 3 dias $0.01 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.00M Compras ativas de 7 dias $0.05 M Vendas ativas de 7 dias $0.05 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de Fefer Entrada líquida Preço de FEFERUSDT Histórico Entrada líquida Preço Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Fefer (FEFER) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Fefer. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FEFER / USD1 $0.00168 $0.00168 $0.00168 +0.11% 28.70M (USDT) Negociar FEFER / USDT $0.001673 $0.001673 $0.001673 -1.76% 48.97M (USDT) Negociar