Análise técnica de First Digital USD (FDUSD) hoje A página de Análise de First Digital USD fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FDUSD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de First Digital USD abaixo. Cadastrar

Variação de preço de First Digital USD (FDUSD) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.9981 -- -0.03% +0.02% -0.04%

Fluxo de capital de First Digital USD Entrada líquida Preço de FDUSDUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 -$0.07 M 1.00 2026-08-12 $1.16 M 1.00 2026-08-11 $0.20 M 1.00 2026-08-10 -$1.87 M 1.00 2026-08-09 $0.20 M 1.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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