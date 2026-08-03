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Análise técnica de First Digital USD (FDUSD) hoje

Análise técnica de First Digital USD (FDUSD) hoje

A página de Análise de First Digital USD fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FDUSD, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de First Digital USD abaixo.

Variação de preço de First Digital USD (FDUSD)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.9981---0.03%+0.02%-0.04%
Saiba mais sobre o preço de First Digital USD

Fluxo de capital de First Digital USD

Entrada líquidaPreço de FDUSDUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13-$0.07 M1.00
2026-08-12$1.16 M1.00
2026-08-11$0.20 M1.00
2026-08-10-$1.87 M1.00
2026-08-09$0.20 M1.00

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o First Digital USD.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FDUSD/USDT
$0.9981
$0.9981$0.9981
+0.01%
36.33K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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