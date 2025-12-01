Preço de FactualAI hoje

O preço ao vivo de FactualAI (FCTAI) hoje é $ 0.00004, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FCTAI para USD é de $ 0.00004 por FCTAI.

FactualAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FCTAI. Nas últimas 24 horas, FCTAI foi negociado entre $ 0.00004 (mínimo) e $ 0.00004 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, FCTAI movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.06.

Informações de mercado de FactualAI (FCTAI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 2.06$ 2.06 $ 2.06 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 400.00K$ 400.00K $ 400.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de FactualAI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.06. A oferta em circulação de FCTAI é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 400.00K.