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As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre FARTCOIN, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!As análises avançadas da IA da MEXC oferecem atualizações diárias sobre FARTCOIN, incluindo análise técnica e oportunidades de investimento. Confira agora os insights diários mais recentes!

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Análise técnica de FARTCOIN (FARTCOIN) hoje

Análise técnica de FARTCOIN (FARTCOIN) hoje

A página de Análise de FARTCOIN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FARTCOIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FARTCOIN abaixo.

Variação de preço de FARTCOIN (FARTCOIN)

Preço atual24 horas7 dias30 dias90 dias
$0.13286---0.82%-4.74%-39.09%
Saiba mais sobre o preço de FARTCOIN

Indicadores técnicos de FARTCOIN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FARTCOIN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

Venda forteVendaNeutroCompraCompraforte
Compra
Venda 7
Neutro 2
Compra 17
Médias móveis:Compra forteVenda 0Neutro 0Compra 14
Indicadores técnicos:VendaVenda 7Neutro 2Compra 3
Nome
Clássico
Fibonacci
R3
0.13293
0.13293
R2
0.13293
0.13292
R1
0.13292
0.13292
PP
0.13292
0.13292
S1
0.13291
0.13291
S2
0.13291
0.13291
S3
0.1329
0.13291

Sinais de mercado FARTCOIN

Volume líquido atual de ordens em aberto
0.52M
$15.23 M
$14.71 M
Compras pendentes (USDT)
Vendas pendentes (USDT)
Diferença de compra e venda ativa de 3 dias
0.11M
Compras ativas de 3 dias
$10.96 M
Vendas ativas de 3 dias
$10.85 M
Diferença de compra e venda ativa de 7 dias
0.06M
Compras ativas de 7 dias
$25.17 M
Vendas ativas de 7 dias
$25.11 M

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Fluxo de capital de FARTCOIN

Entrada líquidaPreço de FARTCOINUSDT
HistóricoEntrada líquidaPreço
2026-08-13$0.00 M0.13
2026-08-12-$0.17 M0.13
2026-08-11-$0.19 M0.13
2026-08-10$0.35 M0.13
2026-08-09$0.03 M0.14

Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

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Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
FARTCOIN/USDT
$0.13286
$0.13286$0.13286
+0.03%
903.48K (USDT)
FARTCOIN/USDC
$0.1327
$0.1327$0.1327
+0.22%
400.48K (USDT)

Aviso legal

As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento de investimento, fiscal, legal, financeiro, contábil ou de qualquer outra natureza profissional, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins informativos e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e de agir com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

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