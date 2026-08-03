Análise técnica de FARTCOIN (FARTCOIN) hoje A página de Análise de FARTCOIN fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FARTCOIN, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de FARTCOIN abaixo. Cadastrar

Variação de preço de FARTCOIN (FARTCOIN) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.13286 -- -0.82% -4.74% -39.09%

Indicadores técnicos de FARTCOIN

A análise técnica observa a ação do preço e indicadores comuns para entender tendência e momentum. Abaixo está um resumo automatizado do FARTCOIN em múltiplos períodos, resumindo o viés técnico atual e o que o gráfico está sinalizando a seguir. Esta é uma leitura técnica - não uma previsão garantida, portanto, faça sua própria pesquisa e gerencie o risco adequadamente.

1m 5m 15m 30m 1h 4h 8h 1d 1 sem Venda forte Venda Neutro Compra Compra forte Compra Venda 7 Neutro 2 Compra 17 Médias móveis : Compra forte Venda 0 Neutro 0 Compra 14 Indicadores técnicos : Venda Venda 7 Neutro 2 Compra 3 Pontos pivô Médias móveis Indicadores técnicos Nome Clássico Fibonacci R3 0.13293 0.13293 R2 0.13293 0.13292 R1 0.13292 0.13292 PP 0.13292 0.13292 S1 0.13291 0.13291 S2 0.13291 0.13291 S3 0.1329 0.13291

Sinais de mercado FARTCOIN Volume líquido atual de ordens em aberto 0.52M $15.23 M $14.71 M Compras pendentes (USDT) Vendas pendentes (USDT) Diferença de compra e venda ativa de 3 dias 0.11M Compras ativas de 3 dias $10.96 M Vendas ativas de 3 dias $10.85 M Diferença de compra e venda ativa de 7 dias 0.06M Compras ativas de 7 dias $25.17 M Vendas ativas de 7 dias $25.11 M Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir. Fluxo de capital de FARTCOIN Entrada líquida Preço de FARTCOINUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.13 2026-08-12 -$0.17 M 0.13 2026-08-11 -$0.19 M 0.13 2026-08-10 $0.35 M 0.13 2026-08-09 $0.03 M 0.14 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie FARTCOIN (FARTCOIN) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o FARTCOIN. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FARTCOIN / USDT $0.13286 $0.13286 $0.13286 +0.03% 903.48K (USDT) Negociar FARTCOIN / USDC $0.1327 $0.1327 $0.1327 +0.22% 400.48K (USDT) Negociar