Tokenomics de FARMAI (FARMAI)

Descubra informações essenciais sobre FARMAI (FARMAI), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-12-01 16:42:57 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de FARMAI (FARMAI)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de FARMAI (FARMAI), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
Fornecimento total:
$ 118.00M
Fornecimento circulante:
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 659.97K
Máximo histórico:
$ 0.25272
Mínimo histórico:
Preço atual:
$ 0.005593
Informação sobre FARMAI (FARMAI)

FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.

Site oficial:
https://www.farmai.co/
Whitepaper:
https://www.farmai.co/docs.html
Explorador de blocos:
https://bscscan.com/token/0x26B5555377c2943408E2edA15a5A05091a1789c1

Tokenomics de FARMAI (FARMAI): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de FARMAI (FARMAI) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens FARMAI que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens FARMAI podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do FARMAI, explore o preço em tempo real do token FARMAI!

Histórico de preços de FARMAI (FARMAI)

Analisar o histórico de preços de FARMAI ajuda os usuários a entender os movimentos passados do mercado, os principais níveis de suporte e resistência, e os padrões de volatilidade. Seja acompanhando máximas históricas ou identificando tendências, os dados históricos são uma parte essencial da previsão de preços e da análise técnica.

Previsão de preço de FARMAI

Quer saber para onde o FARMAI pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do FARMAI combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

