Preço de FARMAI hoje

O preço ao vivo de FARMAI (FARMAI) hoje é $ 0.005, com uma variação de 3.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FARMAI para USD é de $ 0.005 por FARMAI.

FARMAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FARMAI. Nas últimas 24 horas, FARMAI foi negociado entre $ 0.003136 (mínimo) e $ 0.005593 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, FARMAI movimentou-se -5.65% na última hora e +171.44% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.43K.

Informações de mercado de FARMAI (FARMAI)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 5.43K$ 5.43K $ 5.43K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 590.00K$ 590.00K $ 590.00K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 118,000,000 118,000,000 118,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de FARMAI é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.43K. A oferta em circulação de FARMAI é --, com um fornecimento total de 118000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 590.00K.