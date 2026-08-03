Análise técnica de Freysa (FAI) hoje A página de Análise de Freysa fornece insights gerados por IA sobre o desempenho diário de FAI, tendências de preço e principais indicadores técnicos. Ela destaca potenciais movimentos de mercado, oportunidades de negociação e padrões técnicos relevantes. Saiba mais sobre a análise de Freysa abaixo. Cadastrar

Variação de preço de Freysa (FAI) Preço atual 24 horas 7 dias 30 dias 90 dias $0.00251 -- -3.91% -13.90% -26.38%

Fluxo de capital de Freysa Entrada líquida Preço de FAIUSDT Histórico Entrada líquida Preço 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 -$0.02 M 0.00 2026-08-11 -$0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 $0.01 M 0.00 Os dados acima foram compilados a partir de informações públicas do mercado e são apenas para referência. A MEXC não oferece serviços de consultoria financeira. Consulte um profissional antes de investir.

Negocie Freysa (FAI) nos mercados da MEXC Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Freysa. Pares Preço Variação em 24h Volume em 24h FAI / USDT $0.00251 $0.00251 $0.00251 -2.71% 22.70M (USDT) Negociar