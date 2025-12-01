Preço de ArAIstotlebyVirtuals hoje

O preço ao vivo de ArAIstotlebyVirtuals (FACY) hoje é $ 0.01253, com uma variação de 0.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FACY para USD é de $ 0.01253 por FACY.

ArAIstotlebyVirtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- FACY. Nas últimas 24 horas, FACY foi negociado entre $ 0.01194 (mínimo) e $ 0.01306 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, FACY movimentou-se +0.80% na última hora e -33.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.79K.

Informações de mercado de ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.79K$ 55.79K $ 55.79K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública BASE

