Preço de Exotic Markets hoje

O preço ao vivo de Exotic Markets (EXO) hoje é $ 0.365, com uma variação de 3.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EXO para USD é de $ 0.365 por EXO.

Exotic Markets ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- EXO. Nas últimas 24 horas, EXO foi negociado entre $ 0.3606 (mínimo) e $ 0.4208 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, EXO movimentou-se -0.79% na última hora e -6.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.96K.

Informações de mercado de Exotic Markets (EXO)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.96K$ 55.96K $ 55.96K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Exotic Markets é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.96K. A oferta em circulação de EXO é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.