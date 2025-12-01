Preço de EchoVerse hoje

O preço ao vivo de EchoVerse (EVSE) hoje é $ 0.00000026, com uma variação de 30.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EVSE para USD é de $ 0.00000026 por EVSE.

EchoVerse ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- EVSE. Nas últimas 24 horas, EVSE foi negociado entre $ 0.00000013 (mínimo) e $ 0.0000008 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, EVSE movimentou-se 0.00% na última hora e +13.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.08K.

Informações de mercado de EchoVerse (EVSE)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 4.08K$ 4.08K $ 4.08K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.60K$ 2.60K $ 2.60K Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de EchoVerse é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.08K. A oferta em circulação de EVSE é --, com um fornecimento total de 10000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.60K.